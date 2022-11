Définition cul

Informations complémentaires

Cul-de-sac : Rue en impasse ou situation bloquée Cul-de-jatte : Personne amputée des membres inférieurs Cul-terreux : Un paysan Faux-cul : Personne hypocrite Lèche-cul : Personne qui flatte pour en tirer avantage Avoir du cul : Qui signifie avoir de la chance Avoir le feu au cul : Être très pressé En avoir plein le cul : Être excédé Faire cul sec : Vider le contenu d'un verre d'un coup Etc ...

A noter qu'une personne qui est attirée par les fesses, est un pygophile De plus, il est important de savoir que Cu sans "l" à la fin existe, c'est le symbole chimique du cuivre, aucun rapport avec le mot cul. Même si le terme "cul" est vulgaire et concerne essentiellement un aspect sexuel, on l'utilise aussi dans de nombreuses expressions ...