Informations complémentaires

Le son [a] est employé différemment dans la langue française, il y a donc la préposition, il y aussi le verbe avoir conjugué au présentmais on peut aussi retrouver la phonétique [a], dans l'interjection ah ou le nom commun ha qui sont aussi des onomatopées. Et en plus on pourrait citer le nom commun aa , idéal pour les parties de Scrabble™.