Définition traducteur

Informations complémentaires

Un traducteur est une personne qualifiée qui peut traduire des textes ou des phrases d'une langue à une autre de manière professionnelle. Les traducteurs peuvent être assermentés ou non-assermentés. Les traducteurs assermentés sont soumis à des certifications officielles pour garantir la qualité et l'exactitude de leurs traductions, surtout pour des documents officiels tels que des actes de naissance, des passeports et des contrats. Un traducteur assermenté est un traducteur qui a reçu une certification officielle de la part d'un gouvernement ou d'une organisation judiciaire pour certifier la qualité et l'exactitude de ses traductions. Ils sont généralement utilisés pour des documents officiels tels que des actes de naissance, des passeports et des contrats. Un traducteur en ligne, quant à lui, est un logiciel ou un service en ligne qui utilise des algorithmes de traduction automatique pour traduire des textes ou des phrases d'une langue à une autre. Ils sont généralement gratuits et facilement accessibles, mais peuvent avoir des limitations en termes de qualité de traduction et de précision.